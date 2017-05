Aiace Torino e la Summer School sulla direzione dell'attore

30/05/2017, 08:55

lancia la sua primacon uno stage dedicato all'apprendimento delle tecniche di direzione degli attori in campo cinematografico. Il corso si rivolge a giovani professionisti del cinema ed è organizzato in collaborazione con il CRAD (Centro Studi Attore e Divismo) e con il DAMS_Università degli studi di Torino.Domande alle quali risponderanno i docenti: i, registi che hanno sperimentato sia nel documentario che nei film di finzione l’arte di dirigere attori professionisti e non.La casting director, collaboratrice dei fratelli Taviani, di Pellegrini e Campiotti,, actor coach e attrice con Moretti,Soldini, D’Alatri., aiuto regista tra gli altri di Scorsese, Benigni e Tornatore.Le esercitazioni pratiche si svolgeranno con la collaborazione degli attori della compagniaResina, attori giovanissimi ma che vantano già un ampio bagaglio di esperienze tra teatro, cinema e fiction televisive:, studiosa del lavoro attoriale presso il CRAD (Centro Ricerche Attore e Divismo) curerà invece gli aspetti teorici della recitazione.Il corso è strutturato in una settimana full-immersion in cui le lezioni teoriche si alterneranno a laboratori pratici per permettere ai partecipanti di verificare in pratica l'apprendimento. Le lezioni si svolgeranno a Saluzzo presso la scuola APM (Scuola di Alto Perfezionamento Musicale) e i partecipanti saranno ospiti presso la foresteria dell'APM stessa.Informazioni: Aiace Torino, Galleria Subalpina 30, 10123 Torino; tel. 011 538962