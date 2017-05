La trilogia del doppio di Luca Caserta al FantAvv

29/05/2017, 18:12

Domenica 4 giugno 2017 alle 15.30 in piazza XXVI Aprile (Bussolengo - VR) si terrà l'incontro con il regista, moderato da Elena Pigozzi. L'evento fa parte delle manifestazioni del "". Durante l’incontro con il pubblico il regista ripercorrerà le tappe della sua carriera artistica e il percorso di ricerca che lo ha portato a realizzare la “”. A seguire, alle 16.30 presso il Cinema Teatro S. Maria Maggiore di Bussolengo (piazza Nuova) verrà proiettata per la prima volta a Verona in versione integrale la trilogia, che comprende i cortometraggi "" (2011), "" (2014) e il nuovo "" (2016), prodotti da Nuove Officine Cinematografiche. La visione è vietata ai minori di 14 anni.I film, inclusi nell'archivio del Centro Nazionale del Cortometraggio e presentati con successo a numerosi Festival cinematografici internazionali (tra cui Festival di Cannes, Premi David di Donatello, European Short Film Festival di Berlino, Hollywood Screenings Film Festival di Los Angeles, Canada's World International Film Festival) utilizzano il genere per indagare la parte più profonda dell'animo umano e ciò che si può nascondere dietro le maschere del quotidiano. "Dal profondo", positivamente recensito anche su CIAK, dal 2014 è distribuito negli U.S.A e nel mondo da IndiePix Films. Il film è liberamente ispirato ai racconti "I ratti nei muri" di H.P. Lovecraft e "La caduta della casa degli Usher" di E.A. Poe., regista e filmmaker, si è diplomato all'Accademia di Cinema di Cinecittà (Roma) sotto la guida di Carlo Lizzani, uno dei padri fondatori del Neorealismo italiano. Tra i suoi maestri anche Giacomo Scarpelli, Daniele Nannuzzi, Giuseppe Pinori, Giuseppe Berardini, Mario Brenta, Franco Brogi Taviani e Cristiano Bortone. Cresciuto nel mondo dello spettacolo, ha maturato esperienze professionali sia nel cinema che nel teatro. Attualmente è al lavoro sul suo primo lungometraggio. Un'occasione quindi per un incontro con l'autore e per vedere l'opera completa frutto della sua indagine sul "doppio".” è organizzato da Libreria Terra di Mezzo e Associazione Books&Games con il Patrocinio del Comune di Bussolengo e della Provincia di Verona.