Dal 16 giugno al 2 luglio al MIC di Milano un oammaggio a Jonathan Demme

29/05/2017, 18:06

Dal 16 giugno al 2 luglio 2017 presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema Fondazione Cineteca Italiana presenta, un omaggio al regista, sceneggiatore e produttore statunitense, scomparso lo scorso aprile, Premio Oscar per la miglior regia ne "" (1991), per ripercorrere la sua grande carriera, dal capolavoro "" (1993) - che fece ottenere a Tom Hanks l’Oscar come Miglior attore protagonista - fino alla sua ultima opera, "" (2015), con Meryl Streep.Fra gli altri film in programma, due straordinari documentari: "" (2012), un viaggio musicale che attraverso racconti ed esecuzioni live ripercorre il percorso del sassofonista partenopeo, e Neil "" (2011), terzo film che Demme dedicata al suo autore preferito, qui al suo fianco in un viaggio in macchina verso Toronto, dove ha in programma due concerti.