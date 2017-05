CANNES 70 - Teodora distribuirà in Italia i due film che hanno trionfato a Cannes

The Square



29/05/2017, 11:38

è orgogliosa di annunciare che distribuirà in Italia i due film che hanno trionfato al, dello svedese Ruben Östlund (Forza Maggiore), vincitore della Palma d’Oro, e, di Robin Campillo, vincitore del Grand Prix nonché del Premio Fipresci e della Queer Palm. Si tratta di un risultato straordinario che premia ancora una volta l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate da Teodora verso il grande cinema di qualità. Ai due film si aggiunge inoltre l’acquisizione de L’Atelier, il nuovo lavoro di un maestro come Laurent Cantet, presentato con successo nella sezione Un Certain Regard.“Una pellicola profonda e piena di questioni importanti”, ha affermato il presidente della giuria Pedro Almodóvar a proposito di The Square, “toccate con ricchezza di toni e originalità. Il soggetto, anche molto divertente, ne fa un film che si ha voglia di riguardare più volte, per coglierne i vari livelli interpretativi”. Riguardo invece a 120 battements par minute, ammette commosso: “Ho amato quel film dal primo minuto sino all’ultimo, non mi sarebbe potuto piacere di più. Campillo ha raccontato storie di eroi veri che hanno salvato molte vite”.