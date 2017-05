BOX OFFICE - I "Pirati dei Caraibi" conquistano la Top10

29/05/2017, 12:14

Antonio Capellupo



Dai mari dei Caraibi alla vetta della Top10.Nella settimana che va dal 22 al 28 maggio il film più visto in sala è stato "" di Joachim Rønning e Espen Sandberg, che ha totalizzato € 4.870.348 grazie a 670.121 fan della serie Disney.Secondo posto per "" di Sergio Castellitto, che aggiunge altri € 645.887 al suo totale con 110.834 accessi in sala.Chiude il podio "" di Jordan Peele con un incasso di € 358.382 e 58.257 presenze.Unico altro italiano in sala, che resiste in ottava posizione, è "" di Francesco Bruni, che porta a casa altri € 116.245 con 19.758 amanti della commedia.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR - € 4.870.348 - 670.1212 FORTUNATA - € 645.887 - 110.8343 SCAPPA - GET OUT - € 358.382 - 58.2574 ALIEN: COVENANT - € 327.480 - 51.0285 KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA - € 238.213 - 40.1776 47 METRI - € 212.877 - 30.5437 THE DINNER - € 146.291 - 25.5128 TUTTO QUELLO CHE VUOI - € 116.245 - 19.7589 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 - € 103.273 - 18.45110 FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - € 95.767 - 15.853