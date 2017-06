CA20 - DUSK CHORUS - Il suono dela foresta equatoriale

04/06/2017, 08:39

Carlo Griseri



è un compositore e un sound designer, specializzato nell'ascolto e nello studio dei suoni della foresta equatoriale., i due registi di "", lo seguono in un viaggio in Ecuador per raccontare il suo lavoro e spiegarne le scoperte, un percorso sonoro e naturalistico unico.Le registrazioni in 3D di Monacchi permettono di apprezzare appieno e completamente i rumori della natura, ma quello che all'orecchio dello spettatore inconsapevole sembra essere un coro naturale pieno di forza e di varietà si è trasformato negli ultimi anni - come spiega lo stesso sound designer - in una voce "al crepuscolo", in continua e crescente diminuzione. La biodiversità sparisce, il numero di specie e animali presenti nella foresta è drasticamente minore rispetto solo a pochi anni fa.Il lavoro diregistra e conserva un intero patrimonio acustico millenario in via di estinzione, ma è anche la prova evidente di una situazione grave che va compresa prima ancora che risolta.D'Emilia e Saravanja riescono nell'impresa non semplice di dare un'immagine all'altezza a un sonoro unico, provando anche a costruire un racconto (sussurrato dallo stesso protagonista, chiamato a commentare il suo lavoro) partendo solo dai suoni. Un lavoro insolito e affascinante, in cui perdersi e da cui imparare.