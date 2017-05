A Torino "Nel mondo grande e terribile"

29/05/2017, 08:58

In occasione dell'ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, l'e l'Associazione dei Sardi di Torino A.Gramsci, in collaborazione con la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci Onlus, presentano l'anteprima regionale del filmdiretto da Daniele Maggioni, Laura Perini e Maria Grazia Perria (Italia 2017, 80', col.). L'appuntamento è fissato perpresso la sala 3 del(Via Verdi 18), il biglietto d'ingresso ha un costo di 3,00 EuroIl film racconta la vita e le idee di Gramsci attraverso le parole che ha scritto nelle Lettere dal carcere e nei Quaderni del Carcere. Nel film vengono mostrati gli ultimi dieci anni della vita di Antonio Gramsci in carcere un carcere duplice: materiale, concreto ma anche intangibile, immaginario. Un periodo duro e faticoso. Ciononostante, le sue riflessioni durante il carcere, hanno lasciato una traccia indelebile nel pensiero filosofico contemporaneo. Lo spazio scenico del presente carcerario è mostrato anche come uno spazio mentale, quasi astratto che si allarga e si restringe a seconda del suo stato d'animo. Il prigioniero Gramsci lotta, dibatte, rievoca. Nella sua cella si materializzano i suoi ricordi e i suoi fantasmi.Il film sarà introdotto dall'autore Daniele Maggioni, Dunia Astrologo (Direttrice dell'Istituto Gramsci di Torino), Enzo Cugusi (Ass. A. Gramsci), Edoardo Peretti (Switch on Future) e Vittorio Sclaverani (Presidente dell'AMNC).Per maggiori informazioni: [email protected]