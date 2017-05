CANNES 70 - Palma d'oro a "The Square"

The Square



Si è conclusa questa sera l'edizione numero 70 del Festival International du Film de Cannes: ha vinto la Palma d'oro(già autore dell'apprezzato "Forza maggiore"), interpretato da Elisabeth Moss e Dominic Wes.Palma d’oro al miglior film:di Ruben OstlundPremio speciale della 70^ edizione: Nicole KidmanGrand Prix speciale della giuria: 120 Beats Per Minute di Robin CampilloMigliore attrice: Diane Kruger – Aus dem Nichts (In the Fade)Miglior attore: Joaquin Phoenix – Were Never Really Here!Miglior regista: Sofia Coppola – L’ingannoPremio della giuria: Loveless di Andrei ZvyagintsevMiglior sceneggiatura (ex-aequo): A Killing of a Sacred Deer e You Were Never Really HereCamera d’Or: Jeune femme (Léonor Serraille)Palma d’oro al miglior cortometraggio: Xiao cheng er yue di Qiu YangPremio della sezione “Un certain Regard”: A Man of Integrity di Mohammad Rasoulof