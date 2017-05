BELLARIA FILM FESTIVAL 35 - I vincitori. Vince "Sagre Balere"

28/05/2017, 21:00

Simone Pinchiorri



La giuria dellla trentacinquesima edizione dal, presieduta dal registae composta da Natalie Cristiani (regista), Alberto Lastrucci (direttore artistico del Festival dei Popoli di Firenze), Marco Migani aka Floppino (musicista ed artista visivo) ed Enza Negroni (regista) ha ssegnato i seguenti riconoscimenti:" di Alessandro StevanonMotivazione: Una finestra su un pezzo d’Italia marginale, o più propriamente marginalizzato dalla cosiddetta "cultura alta". Omar, il cantante protagonista, è un puro? Certo è molto amato dal suo pubblico. Ed ecco che l’autore cerca di restituirci l’uomo grazie a una complicità intelligente. Ne esce anche il ritratto di un’Italia in via di estinzione, ma non troppo. Un’Italia che fa riflettere sia dal punto di vista sociale che antropologico.Menzione speciale intitolata alla memoria di Gianni Volpi" di Vito PalmieriMotivazione: È un film di ricerca, di scoperta, nel quale la giovane coppia protagonista, con la sua quotidianità, ci svela un mondo antico a cui ha scelto di appartenere con passione. Un mondo fatto di fatiche e di sogni, dove il passato e le nostre origini rurali tornano a vivere prepotentemente dopo anni di cultura consumistica. L’opera apre un’ulteriore finestra sul dibattito in corso fra il cinema del reale, il cinema di finzione e le sue contaminazioni." di Davide GrottaMotivazione: Hidden Photos svela un nascosto autentico e terrificante della storia cambogiana: quella di Pol Pot e Khmer Rossi.Il film si propone con un rigore e una semplicità che tiene in considerazione anche il punto di vista dello spettatore. I due testimoni ci restituiscono, grazie allo sguardo attento dell’autore e alla costruzione del racconto, un divario generazionale che non appartiene solo alla Cambogia: l’uomo del passato che con spregiudicatezza fa della storia un business e il giovane che cerca di dare un senso alla storia antica del proprio paese." di Yan Cheng e Federico FrancioniMotivazione: Attraverso l’accostamento piacevolmente inconsueto tra situazioni tipiche ed evocative, il film propone una ricognizione poetica e ragionata su una delle località turistiche più celebri del nostro paese.