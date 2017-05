KALAT NISSA FILM FESTIVAL 7 - I premi. "Lethe" di Eric Romero vince l’Antenna d’oro

28/05/2017, 11:59

”.Con questa motivazione la giuria delcomposta da Lajos Koltai, Presidente, Stefania Berbenni, Andrea Purgatori, Stefania Casini, Alessio Gelsini Torresi, Nicoletta Ercole e Giancarlo Soldi, ha decretato, il cortometraggio "", del regista Eric Romero, giunto da Edimburgo per ritirare l’Antenna d'Oro dalle mani di Stefania Berbenni.La serata finale delalla sua VII edizione, organizzato dall’Associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei Sogni”, con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta, è stata condotta da Rosaria Renna, voce di Radio Montecarlo e dall’attrice Annalisa Insardà, preceduta dall’ormai tradizionale Red Carpet, con la presenza dei mezzi dei Vigili del Fuoco, un prototipo Osella della collezione di Claudio Porrovecchio e delle Vespe storiche del Vespa Club Caltanissetta.Il lavoro della giuria, completamente rinnovata quest’anno, composta da personaggi di spicco del mondo del cinema, della televisione e della carta stampata, ha avuto un bel da fare perché i 1.318 corti in concorso sono giunti da 76 paesi del mondo. Insieme alla giuria tecnica anche il rappresentante della giuria Alta qualità sonora – premio GTCS, Gilberto Martinelli e una giuria studenti formata da Marta Calì, Domenico Di Stefano, Rita Martorana e Alessio Limuti.La serata dedicata alle premiazioni è stata intramezzata dalle esibizioni di Sofia Alaimo, Eduardo Saitta, Floriana Sicari, Nunzio Bonadonna della Compagnia operettistica siciliana di Maria Sicari, accompagnati al piano da Rosario Randazzo.Molti i premi consegnati nella serata finale." di Pedro Solis GarciaMotivazione: “Per la realistica resa della sofferenza quotidiana di un bambino in condizione di grave disabilità condotta attraverso le immagini di un delicato corto di animazione, che affida a una sensibile bambina il compito di formare da grande le coscienze di uomini più consapevoli”." di Davide Vigore.Motivazione: “Per l’originale scelta di rappresentare due storie che s’intrecciano nel quotidiano di una malattia che di solito disumanizza e che invece in questo caso riscatta”." di Emilia Ruiz.Motivazione: “Per aver saputo rappresentare in modo inaspettato la storia attuale e sconvolgente di un bambino che diventa la vittima inconsapevole di una società alienata da una profonda crisi di valori, che a volte innesca atti di pura follia”." di Marc Briones Piulachs, Alan Carabantes Person,Motivazione: “per l’unione di gusto e qualità tecniche, entrambe in linea con l’aspetto visivo, hanno determinato una priorità nella scelta”.Julie Nakazi, per "Motivazione: “Per aver saputo utilizzare in modo originale l’arte del disegno per rappresentare la preoccupante e attuale dipendenza dai social”.Giuseppe Alessio Nuzzo perMotivazione: “Per aver saputo rappresentare la caleidoscopica varietà di sentimenti contrastanti che legano un padre ammalato a sua figlia attraverso la scrittura di commoventi missive alle quali è affidata tutta la disperazione di chi è consapevole di essere in procinto di perdere la propria identità”.", di Lorenzo SantoniMotivazione: “Per la sapiente regia che svela il valore di una bellissima bugia, dietro la quale si nasconde la speranza di un ammalato, di trovare il coraggio di lottare per la vita”." di Emilia Ruiz.Motivazione: “Per la sapiente capacità di aver costruito un finale che lascia senza fiato lo spettatore. Un’agghiacciante dramma familiare che attraverso gli occhi di un bambino trasferisce nel gioco la speranza che sia tutto un incubo”.“Ratzinger vuole tornare”, di Valerio Vestoso.Motivazione: “Per l’originale scelta di far satira con un tema un po’ fuori dal comune. Una caricaturale resa dei personaggi con punte d’ironica comicità”.”, di Mario Piredda” di Lewis Rose” di Mateo Garlo”, di Javier Gomez e Carmen BlancoLeo Gullotta per il corto “”, di Giuseppe Alessio Nuzzo" di Fernando Garcêa-Ruiz Rubio,Motivazione: “per l’originale narrazione di una storia che lascia allo spettatore un importante messaggio su cui riflettere”.” - ha dichiarato il presidente,, “”, ha concluso.Un riconoscimento speciale, il, è stato conferito dall’Associazione a, un ragazzo albanese di 23 anni, già vincitore nel 2015 del format Masterchef. La motivazione recita: “”. Bleri, che lavora ora presso il Relais Monaci di Terre nere è stato premiato da Sarah Maestri, presidente di “Gustando il Cinema” di Varese, insieme al titolare del Relais, Alessandro Coffa, come riconoscimento per la migliore struttura alberghiera ricettiva della Sicilia.