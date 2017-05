CANNES 70 - Jasmine Trinca migliore attrice

Jasmine Trinca



28/05/2017, 09:10

Si avvicina alla conclusione il Festival di Cannes numero 70, con una bellissima notizia per il cinema italiano: "" di Sergio Castellitto ha vinto il premio alla migliore attrice nella sezione Un Certain Regard grazie all'intensa interpretazione diGLI ALTRI PREMI COLLATERALIMiglior filmLERD di Mohammad RasulofMiglior regiaTaylor Sheridan per WIND RIVERPremio della GiuriaMichel Franco per LE FIGLIE D'APRILEPremio "La poesia e la creatività"Mathieu Amalric per BARBARAPremio FIPRESCIKantemir Balagov per Closeness (Tesnota)Premio FIPRESCI120 battements par minute di francese Robin CampilloPrimo Premio: Paul est là - Valentina MaurelSecondo Premio: Heyvan (AniMal) - Bahram & Bahman ArkTerzo Premio: Deux égarés sont morts - Tommaso UsbertiPremio FIPRESCI sezioni paralleleThe Nothing Factory di Pedro Pinho (Portogallo)Radiance di Naomi KawaseVisages, villages di Agnès Varda e JRdi Jonas CarpignanoPremio SACD (ex-aequo)Un beau soleil intérieur – Claire Denis (Francia)L'Amant d'un jour – Philippe Garrel (Francia)Art Cinema AwardThe Rider – Chloé Zhao (Stati Uniti)Premio del cortometraggioRetour à Genoa City – Benoît Grimalt (Francia)