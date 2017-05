"Pino Daniele - Il Tempo Resterà" al Parlamento Europeo

27/05/2017, 10:53

Dopo lo straordinario risultato registrato nelle sale italiane, Il docu-film evento della stagione “” verrà proiettato a Bruxelles il 29 maggio 2017 alle ore 18.30 nell’Espace Menuhin del Parlamento Europeo.Un appuntamento importante, fortemente voluto dall’europarlamentare del gruppo Socialisti e Democratici, on. Andrea Cozzolino, in collaborazione con l’Assessorato ai Fondi Europei, alle politiche giovanili e alla cooperazione europea e Bacino del Mediterraneo della Regione Campania.” – dichiara– “”.” - dichiara il regista– “”.” - dichiara l’della Regione Campania - “” è stato riconosciuto come film di interesse culturale nazionale e indicato come Progetto Speciale dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, con il Patrocinio di Siae.Il docu-film “”, prodotto da Sudovest Produzioni in collaborazione con Rai Cinema e distribuito da Nexo Digital, ha riscosso al cinema un grande successo.Programmato in oltre 270 sale italiane (e replicato in molti cinema per le numerose richieste), in soli tre giorni di programmazione, ha raccolto oltre 600 mila euro e 55mila spettatori, posizionandosi sempre secondo posto al box office.