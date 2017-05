Dal 31 ottobre al 5 novembre il 17° Trieste Science+Fiction Festival

27/05/2017, 09:11

Si svolgerà dal 31 ottobre al 5 novembre 2017 la diciassettesima edizione di, organizzato dal Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground.L'annuncio arriva dal Festival di Cannes, in occasione dell'annuale Assemblea Generale della European Fantastic Film Festivals Federation, network di cui la manifestazione triestina è il partner ufficiale italiano.Il programma, articolato su sei giornate, presenta anteprime nazionali e internazionali delle migliori produzioni di genere science fiction, fantasy e horror. Sono tre le sezioni in concorso: la competizione internazionale per il Premio Asteroide è riservata a registi emergenti; i due concorsi europei per il miglior lungometraggio e il miglior cortometraggio di genere fantastico aggiudicano il Premio Méliès d’Argento, organizzato con la European Fantastic Film Festivals Federation. La sezione non competitiva Spazio Italia è dedicata al fantastico italiano, mentre la sigla Sci-Fi Classix ripropone nuove edizioni restaurate dei capolavori della fantascienza. Immancabili gli eventi speciali dedicati a scienza e letteratura con gli Incontri di Futurologia, organizzati con le maggiori istituzioni scientifiche del territorio, il Premio alla Carriera Urania d'Argento in collaborazione con la celebre rivista Urania, dedicato annualmente a una personalità di spicco nel mondo del fantastico, e la seconda edizione del Fantastic Film Forum per i professionisti del settore.Sono aperte le iscrizioni per i film e le opere candidate alle sezioni in concorso. Il regolamento e la scheda di iscrizione per l'edizione 2017 sono pubblicati sul sito del festival www.sciencefictionfestival.org è il più importante evento italiano dedicato ai mondi della fantascienza e del fantasy nei settori del cinema, della televisione e dei new media; letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative completano l'esplorazione.Fondato a Trieste nell'anno 2000 Trieste Science+Fiction Festival ha raccolto l'eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia.Trieste Science+Fiction Festival fa parte dell'AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema.