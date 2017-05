“PINO DANIELE IL TEMPO RESTERÀ“ approda al parlamento europeo

27/05/2017, 08:53

Dopo lo straordinario risultato registrato nelle sale italiane, Il docu-film evento della stagione “” verrà proiettatoalle ore 18.30 nell’Espace Menuhin del Parlamento Europeo.Un appuntamento importante, fortemente voluto dall’europarlamentare del gruppo Socialisti e Democratici, on. Andrea Cozzolino, in collaborazione con l’Assessorato ai Fondi Europei, alle politiche giovanili e alla cooperazione europea e Bacino del Mediterraneo della Regione Campania.“Ho voluto portare il docufilm Pino Daniele il Tempo Resterà, un viaggio attraverso la musica, i concerti e la vita del grande artista partenopeo, in Europa e nel cuore delle Istituzioni Europee perché” – dichiara Cozzolino – “il suo messaggio risulta profondamente europeista: di quella Europa che sa integrare, che sa aprirsi alla sponda Sud del mediterraneo, che non ha paura di accogliere e di essere solidale. Pino Daniele è l’anima di una Europa che non alza muri, ma costruisce ponti e supera le diversità”.“La proiezione al parlamento Europeo ci gratifica molto” - dichiara il regista Giorgio Verdelli – “questo evento conferma la valenza del docufilm come servizio pubblico, infatti è stato scelto anche per chiudere (l’8 luglio) la rassegna dei film scelti dal Mibact e da Rai Cinema ad Amatrice”.“L'impegno è stato preso già il 19 marzo al San Carlo di Napoli quando è stata presentata l’anteprima del film alla presenza di un pubblico composto da moltissimi giovani” - dichiara l’Assessore Angioli della Regione Campania - “Il suo messaggio culturale merita una proiezione presso le istituzioni europee votate a riposizionare l’Europa facendo leva sul suo patrimonio politico-culturale e valoriale mediterraneo: messaggi molto espliciti nel docu-film sul grande artista campano”“Pino Daniele il Tempo Resterà” è stato riconosciuto come film di interesse culturale nazionale e indicato come Progetto Speciale dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, con il Patrocinio di Siae.Il docu-film “Pino Daniele il Tempo Resterà”, prodotto da Sudovest Produzioni in collaborazione con Rai Cinema e distribuito da Nexo Digital, ha riscosso al cinema un grande successo.Programmato in oltre 270 sale italiane (e replicato in molti cinema per le numerose richieste), in soli tre giorni di programmazione, ha, posizionandosi sempre secondo posto al box office.