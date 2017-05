A 40 anni dalla Palma d'Oro arriva "Dalla Palma alla Quercia"

26/05/2017, 11:45

27 maggio 1977. Al festival di Cannes “” di Paolo e Vittorio Taviani vince la Palma d’oro (e il premio Fipresci della critica internazionale). Un verdetto a sorpresa, voluto con intelligente lungimiranza dal presidente della giuria Roberto Rossellini. Il film ha successo in tutto il mondo, rilancia la parabola letteraria e umana di Gavino Ledda, autore del libro-fenomeno al quale i Taviani si sono liberamente ispirati.A quarant’anni esatti dalla assegnazione della Palma d’Oro a “Padre padrone”, e nell’edizione che ha visto il cinema italiano lontano dalla competizione per qualsiasi riconoscimento a Cannes 2017, arriva l’annuncio di un affettuoso tributo a quel set, a una produzione che è rimasta pietra miliare della cinematografia italiana anche nell’immaginario internazionale. “’ è un film di Sergio Naitza, prodotto da Karel Film and Video production, con la collaborazione della sede regionale Rai per la Sardegna e della Società Umanitaria – Cineteca sarda.Realizzato con la partecipazione di Paolo e Vittorio Taviani, Omero Antonutti, Saverio Marconi, Gavino Ledda, Nanni Moretti, e con le comparse che parteciparono al film, il documentario riporta i protagonisti nei luoghi del set, fra Sassari e Cargeghe: Omero Antonutti (il padre padrone) e Saverio Marconi (Gavino Ledda adulto) ritrovano luoghi, ambienti e le numerose comparse sarde con le quali riannodano i fili della lavorazione attraverso storie, aneddoti e curiosità; ai registi Paolo e Vittorio Taviani, il compito di aprire il baule dei loro ricordi.Filo conduttore delle tante voci - fra le altre quella di Nanni Moretti che, giovanissimo, ricoprì in quel film un piccolo ruolo - sarà lo scrittore Gavino Ledda, per uno stimolante contrappunto tra parola letteraria e immagine filmica. Il documentario “Dalla quercia alla palma. I 40 anni di Padre padrone”, con immagini di Luca Melis e per il montaggio di Davide Melis, vuole ricostruire non solo il set, mostrando come sono cambiati, trasformati o rimasti uguali i luoghi delle riprese ma anche indagare - quarant’anni dopo, appunto - sulla forza del film, il suo valore metaforico di ribellione ed emancipazione da una condizione di solitudine e analfabetismo, sulla polemica che nacque in Sardegna.La Palma d’oro a “Padre padrone” fu l’ultimo atto rivoluzionario del presidente della giuria ’77, Roberto Rossellini: quarant’anni dopo il documentario “Dalla quercia alla palma” va alla ricerca di ricordi, curiosità e aneddoti sul film. Il documentario è attualmente in fase di post produzione e avrà un’anteprima fra la Sardegna e Roma nel corso dell'estate, in fase di definizione.