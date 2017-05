“Sicilian Ghost Story” in tour in Sicilia

26/05/2017, 09:55

”, approdato in Sicilia con la Nave della Legalità, dove il film è stato visto a bordo da oltre 1.000 ragazzi e ragazze nel giorno del venticinquesimo anniversario della strage di Capaci, inizia il suo tour di incontri con il pubblico siciliano.A partire da domani 26 maggio, i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, i due protagonisti Julia Jedlikowska e Gaetano Fernandez e Filippo Luna, accompagnano il film che sta riportando l’attenzione sulla storia troppo dimenticata del giovane Giuseppe Di Matteo, destando un grande e sorprendente dibattito.con la matinée delle 10.00 al Rouge et Noir riservata a 400 studenti tra medie e superiori e successivo incontro con cast e registi. In serata, sempre al Rouge et noir (alle 20.20) Grassadonia e Piazza, insieme a Julia, Gaetano, Filippo Luna e altri membri del cast, saluteranno il pubblico e lo incontreranno per un dibattito alla fine della proiezione. Sempre il 26, alle 21.15, saluto in sala anche al Cinema Aurora.Il tour proseguirà poi toccando Catania (27 maggio, Cinema King) e Sciacca (domenica 28, Cinema Badia) e terminerà con una doppia proiezione (18.30 e 21.00) nella sala dei Cinquecento di Troina, dove il film è stato in parte girato, e che dedicherà il nuovo campetto di calcio di prossima costruzione a Giuseppe Di Matteo.«Siamo onorati – dice il sindaco di Troina - che i registi Piazza e Grassadonia abbiamo scelto Troina e i nostri boschi per girare un film di grande impatto emotivo, con una straordinaria forza etica e con un non comune valore pedagogico. La storia del piccolo Di Matteo, pur nella tragicità dell'epilogo, non può essere sottaciuta. E proprio per questo l'Amministrazione comunale ha deciso che intitolerà al piccolo martire della mafia il nuovo campetto di calcio a cinque finanziato dal CONI di cui a breve inizieranno i lavori. Un piccolo gesto dal grande valore simbolico soprattutto per le giovani generazioni».“Sicilian Ghost Story”, presentato a Cannes e ora in sala, scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, è una coproduzione Italia-Francia-Svizzera: Indigo Film, Cristaldi Pics con Rai Cinema per l'Italia; Mact Productions, JPG Films per la Francia; Ventura Film, RSI-Radiotelevisione Svizzera/SRG SSR per la Svizzera e si avvale del sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo/Sicilia FilmCommission. In Italia è distribuito da Bim.