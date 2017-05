Dal 18 giugno al 23 luglio la quinta edizione di Buone Visioni

25/05/2017, 16:03

Rendere una domenica sera estiva un momento unico di convivialità e intrattenimento di qualità accessibile a chiunque. È ciò che abbiamo più a cuore e d'altronde lo facciamo da quattro anni. Da quando nel 2013 la rassegna cinematograficaha debuttato al castello di Roddi, un maniero medievale di spicco nel panorama delle Langhe pronto a trasformarsi in un'inedita e spettacolare sala cinematografica all'aperto anche nel 2017.La quinta edizione diè un'evoluzione dei percorsi del passato. I primi passi della nostra avventura di cinema sono stati alla scoperta delle principali aree europee e poi dei continenti del mondo, hanno proseguito incontrando storie di straordinari personaggi controcorrente e hanno infine oltrepassato il reale con missioni spaziali e viaggi nei meandri della fantasia. Ora è tempo di esplorare sei emozionanti storie al confine: vite emarginate lontano dalla società moderna, personaggi che vivono al confine tra la sanità mentale e la follia, migranti che tentano di varcare barriere impossibili verso un futuro migliore, diversità razziali che si scontrano e, talvolta, si incontrano.Quest'annosi rinnova presentando una nuova veste grafica più moderna e accattivante, ma fedele all'immagine originaria che rappresenta la tipica poltrona da cinema e gli alberi che nel cortile del castello fanno da cornice al grande schermo. Novità e anche conferme: resta immutato il format sempre più apprezzato dal pubblico con la proposta di sei menù originali ispirati all'ambientazione o provenienza dei film da gustare prima delle proiezioni negli spazi della Scuola Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e preparati dai talentuosi chef di Tɛrra Academy. Non mancheranno le collaborazioni che sin dalle origini della manifestazione hanno reso più ricco il programma: la selezione tematica di libri della Cooperativa libraria La Torre di Alba e le interviste e recensioni dei film a cura dei giovani del progetto YEPP e Videoblog Scena Madre.torna dal 18 giugno al 23 luglio 2017 a cura dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino, con il patrocinio di Comune di Roddi e Barolo & Castles Foundation, il sostegno di Banca d'Alba e degli sponsor Elettronica Giordano, Seled, Falegnameria BLF, Autoleone 2, C.A.R. - Centro Artigiano Revisioni e Sandri Assicurazioni e la collaborazione di castellodiroddi.it, TuLangheRoero, Radio Alba e Agenda del Cinema.Domenica 18 giugno Captain Fantastic di Matt Ross e cena del re filosofo (natura e civiltà moderna nel piatto)Domenica 25 giugno Welcome di Philippe Lioret e cena da est a nord (contaminazioni mediorientali)Domenica 2 luglio La pazza gioia di Paolo Virzì e cena sul lungomare (street food toscano)Domenica 9 luglio Into the Wild di Sean Penn e cena delle terre selvagge (gusti forti dalla natura selvaggia)Domenica 16 luglio Mickybo & me di Terry Loane e cena Irish (specialità irlandesi)Domenica 23 luglio The Help di Tate Taylor e cena di Minny Jackson (sapori dal Mississippi)