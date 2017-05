"L’Uomo che non Cambiò la Storia" all'Apollo 11 di Roma

25/05/2017, 12:34

Venerdì 26 maggio 2017 alle ore 21.00 al Centro Aggregativo Apollo 11 di Roma sarà proiettato il documentario "" di Enrico Caria (Italia, 2016, 77’).Presenterà in sala il film il regista Enrico Caria insieme a Stefano De Sando (doppiatore di Robert De Niro) e a Stefano DisegniI (autore satirico).L’uomo in questione è un professore universitario:, massimo studioso italiano d’arte romana e tra i padri dell’archeologia moderna. Il che, negli anni trenta, faceva di lui un personaggio di cui il regime fascista andava fiero...Salvo che il professore, era un convinto antifascista. I nodi vengono però al pettine in occasione del famoso viaggio di Hitler in Italia del 1938, quando Ranuccio viene cortesemente invitato ad accompagnare in veste di interprete e cicerone Duce e Fürher, in giro per musei e siti archeologici. A questo punto si ritrova davanti a un bivio: vestire in orbace e scattare sull’attenti davanti ai due odiati dittatori, o compromettere studi, carriera e forse incolumità personale? Insomma: che fare?