A 10 anni dalla morte, omaggio ad Antonioni a Milano

24/05/2017, 10:40

Dal 5 al 13 giugno 2017 presso Cinema Spazio Oberdan Milano, Fondazione Cineteca Italiana propone, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa (30 luglio 2007) un, uno dei massimi registi di ogni tempo e fra gli inventori della modernitą cinematografica.In programma cinque lungometraggi del grande maestro (), e due documentari a lui strettamente legati:(in anteprima per la cittą di Milano), in cui la regista Valentina De Agostinis ricostruisce la lavorazione del capolavoro omonimo del 1966, i colori della vita ritratto del grande direttore della fotografia che fu sul set con Antonioni per pił film.