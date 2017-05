DOMINIO PUBBLICO - La città agli Under 25

23/05/2017, 16:56

La conferenza di presentazione è stata l’occasione non solo di presentare il progetto diunico in tutta Italia, ma soprattutto di conoscere il ricco programma multidisciplinare del festival che ospiterà più di 100 artisti.Il progetto nato da un’idea didà la possibilità a giovani artisti under 25 di emergere ed esprimersi, ma soprattutto coinvolge nella direzione artistica del festival giovani ragazzi e ragazze under 25 che vogliono impegnarsi attivamente nella realizzazione e conoscere il dietro le quinte della programmazione degli eventi., direttore artistico del progetto, ha raccontato l’origine e l’obiettivo di Dominio Pubblico che coinvolge e forma giovani operatori teatrali under 25 rendendoli autori di tutti gli aspetti che riguardano la programmazione di un festival, dall’ organizzazione alla comunicazione, dall’amministrazione alla tecnica. È di seguito intervenuto, direttore del Teatro di Roma con il quale la manifestazione ha stretto una forte collaborazione, esprimendo tutto il suo sostegno e la sua ammirazione per il progetto che promuove nuove drammaturgie, inediti e linguaggi giovanili e contemporanei.Tuttavia come ha denunciatodirettore generale del festival, nonostante Dominio Pubblico cresca di anno in anno sempre di più è forte la totale noncuranza e assenza dei politici della Capitale. Tra gli interventi anche alcuni ragazzi della giovane direzione artistica under 25che hanno portato la loro esperienza di lavoro e il loro punto di vista fresco ed energico.Il programma del festivalè molto variegato e intenso, 50 eventi tra teatro, danza, musica, arti visive e audiovisivi. Non mancano gli ospiti: lo spettacolo- concerto dicon le musiche dee il concerto degli Inna cantina Sound, la cui preziosa presenza rafforzerà e darà visibilità al festival e agli artisti. Numerose anche le collaborazioni dal progetto divincitore del bandoIl progettonon solo permette a giovani ragazzi di sentirsi cittadini attivi che si occupano del territorio e di crescere come spettatori attivi, ma soprattutto rende il Teatro India uno spazio in grado di vivere oltre il teatro, un luogo polifunzionale dove incontrarsi, mangiare, seguire altre attività, rilassarsi o riunirsi, comeavrebbe desiderato.