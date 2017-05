Al via il Clorofilla Film Festival 2017 con "Food ReLOVution" di Thomas Torelli

23/05/2017, 15:53

Prima proiezione per il concorso 2017 del, promosso da Legambiente. Domani, mercoledì 24 maggio 2017 alle 21.15 al Cinema Stella di Grosseto si proietta” di Thomas Torelli.Il lavoro di Torelli, vincitore del Clorofilla nel 2014 con “”, esamina le conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente. L’obiettivo è mostrare come questi problemi globali riguardino tutti e siano correlati tra loro. Oggi anche solo fare la spesa in maniera consapevole, sapere cosa si compra e cosa si mangia, è il primo importantissimo passo verso un mondo migliore.Alla proiezione saranno presenti il regista Thomas Torelli e la biologa-nutrizionista Marilù Mengoni oltre a Charlotte Principe e Giovanni Maccioni di Bliss Yoga Centro Olistico che introdurranno la serata.La serata è resa possibile grazie al Cinema Stella e alla collaborazione di Bliss Yoga Centro Olistico.Le prossime proiezioni di Clorofilla si svolgeranno nel mese di giugno in alcune località italiane.