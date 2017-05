CANNES 70 - Presentata la settima edizione di Ciné – Giornate di Cinema

23/05/2017, 13:36

Annunciate all’Italian Pavilion, nel corso del Festival di Cannes, le prime novità della settima edizione di, la manifestazione estiva dell’industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA, in collaborazione con ANEC ed ANEM, prodotta ed organizzata da Cineventi, che avrà luogo a Riccione dal 4 al 7 Luglio.Alla presentazione sono intervenuti Francesco Rutelli, Presidente Anica - che ha annunciato alla platea l’appuntamento del 13 Giugno a Roma con il convegno “Dove va il Cinema Italiano?”, tema che poi verrà ripreso il 4 Luglio a Ciné, con un maggiore orientamento sulla distribuzione e sull’esercizio – Andrea Occhipinti, Presidente Anica sezione distributori e fondatore di Lucky Red, Luigi Lonigro, Direttore 01 Distribution, Piera Detassis, Direttore Ciak e Presidente Fondazione Cinema per Roma, Remigio Truocchio, General Manager di Ciné, che hanno presentato gli appuntamenti della manifestazione, che si configura sempre più come momento di incontro e confronto per il mercato del cinema italiano.A dare il via alle Giornate, martedì 4 Luglio, quest’anno sarà The Walt Disney Company Italia, seguita dall’anteprima per gli esercenti accreditati di Atomica Bionda - Atomic Blonde, adattamento della graphic novel The Coldest City, con protagonista Charlize Theron, al cinema dal 17 Agosto con Universal Pictures, che con la sua convention aprirà la giornata di mercoledì, seguita da Adler, Notorious Pictures, Warner Bros, Videa e Koch Media. Giovedì 6 sarà il turno di 20th Century Fox, Cinema, M2 Pictures, Vision Distribution, Medusa, I Wonder Pictures, Lucky Red. Chiuderanno i lavori, venerdì 7 luglio, Eagle Pictures, Bim Distribuzione e 01 Distribution.Un programma che si preannuncia quindi, fin da questi primi appuntamenti, coinvolgente e intenso dall’inizio alla fine, con le presentazioni di altre società di distribuzione come Academy Two, Rai Com, Twelve Entertainment e le numerose anteprime in programma, come quella del film Some like it veiled con la regia di Sou Abadi, distribuito in autunno da I Wonder Pictures.Presentazioni non solo di titoli e listini, ma anche di nuove tecnologie, nell’ambito del Trade Show, l’area espositiva allestita nel Palazzo dei Congressi, come quella del Dolby Atmos, per la quale sarà predisposta una sala dimostrativa a cura di Cinemeccanica - per il sesto anno Technical Partner di Ciné – in collaborazione con Dolby, che permetterà a tutti gli accreditati presenti di focalizzare l’attenzione su quello che è stato definito “uno dei più grossi cambiamenti da quando il muto ha lasciato il posto al sonoro”.Spazio anche all’aggiornamento professionale con gli ANICALAB, tre appuntamenti di confronto su un tema della produzione, della distribuzione e dell’esercizio; con il convegno, promosso dalle associazioni di categoria a cura di Box Office, sulla produzione cinematografica italiana e con la presentazione della ricerca realizzata da GFK, richiesta da Anica e finanziata dal Mibact, relativa alla fruizione stagionale del cinema e alle direttrici di soluzione finalizzate ad allungare la stagione cinematografica.Non mancheranno, inoltre, una serie di eventi offerti al pubblico riccionese, nell’ambito dei progetti di CinéMax e CinéCamp (il programma di eventi dedicato alla generazione under 13, realizzato in collaborazione con il Festival di Giffoni) grazie anche all’allestimento dell’Arena in Piazzale Ceccarini, in collaborazione con Cineproject e Giometti Cinema, che ospiterà una rassegna cinematografica a cielo aperto e la serata di premiazione dei CineCiak D’oro.Nella serata evento del 4 luglio Piera Detassis, direttore di CIAK e presidente della Fondazione Cinema per Roma, consegnerà i premi CinéCiak d’Oro a titoli e a interpreti che, al cinema, in tv o sul web, hanno lasciato il segno nel genere più popolare: la commedia. La serata – che vedrà anche un Best of della cattiveria comica femminile - si chiuderà con una conversazione-spettacolo con un grande protagonista del genere, che nelle edizioni precedenti ha visto alternarsi grandi nomi del nostro cinema come Christian De Sica, Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Carlo Verdone e Sabrina FerilliAltra importante iniziativa promozionale, promossa da Ciné e da ANICA, è quella che vedrà il coinvolgimento dei “Casa Surace”, web artist e social factory di successo, che realizzeranno un corto inedito a sostegno del cinema nella sua fruizione in sala, e che verrà presentato in anteprima a Ciné.I principali protagonisti della squadra delizieranno inoltre le platee dei fan e degli addetti ai lavori con degli appuntamenti live a Riccione.