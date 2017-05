Cortometraggi da tutto il mondo dal 25 al 27 maggio a Caltanissetta

Milena Vukotic



23/05/2017, 11:44

Torna a Caltanissetta il ‘’, il concorso cinematografico internazionale dedicato al cortometraggio, che si svolge quest’anno dal 25 al 27 maggio.Giunto alla sua settima edizione, il Festival nisseno conferma il suo carattere originale e il prestigio internazionale nella promozione del cortometraggio come forma espressiva per sviluppare le potenzialità dei linguaggi artistici dei nuovi media e rispondere alle esigenze di crescita culturale dei giovani registi emergenti.Grazie all’organizzazione dell’Associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei sogni” il Festival è diventato una vetrina d’eccellenza rivolta soprattutto all’Europa, con canali diretti che mettono in contatto la Sicilia con alcune nazioni dell’Est Europa.Sono diciassette le opere selezionate per la fase finale del Festival suddivise per categoria: corti stranieri, tema libero, io diverso da chi, corti comici e animazione. La selezione su 1318 lavori da 76 paesi di tutto il mondo è stata particolarmente difficile per l’alta qualità delle opere. Centrale la presenza di opere sulle migrazioni, sull’accoglienza dei profughi, sulla disabilità e sui nuovi linguaggi.I corti verranno proiettati al pubblico nei giorni 25 e 26 maggio 2017, nella bellissima location del Teatro Regina Margherita a Caltanissetta.Il 27 maggio 2017 si terrà la premiazione del vincitore assoluto “Antenna D’Oro” e verranno attribuiti i vari premi di categoria e le menzioni speciali. Verrà anche attribuito il Premio del sonoro dalla giuria del GTCS (Gruppo Tematico per la Cinematografia Sonora), che sarà assegnato al corto che risponderà ai requisiti audio di qualità sonora per la presa diretta. Il premio del sonoro è stato ideato dal GTCS per essere attribuito per la prima volta in Italia al Kalat Nissa Film Festival. In rappresentanza del GTCS verrà a Caltanissetta il Dott. Gilberto Martinelli, illustre tecnico del suono.Quest’anno il Premio alla Carriera è stato assegnato all’attrice, un’icona del cinema che ha lavorato con i più grandi registi della storia del Cinema, ma anche in televisione e a teatro.Sarah Maestri, Annalisa Insardà e Adelmo Togliani tra i tantissimi gli ospiti per un’edizione ricchissima di sorprese. La giuria di eccezione è formata da Lajos Koltai, (Presidente onorario), Stefania Berbenni, Stefania Casini, Nicoletta Ercole, Andrea Purgatori, Giancarlo Soldi e Alessio Gelsini Torresi.