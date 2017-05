Dal 23 maggio in home video arriva "Captain Fantastic"

23/05/2017, 08:11

Dal 23 maggio CG Entertainment distribuisce in Dvd e in alta definizione Blu-ray Disc “”, il film dipremiato alla Quinzaine des realisaterus del 69° Festival di Cannes per la miglior regia, vincitore del premio del pubblico alla Festa del cinema di Roma e che ha fatto ottenere ala candidatura come miglior attore protagonista ai Golden Globes e agli Oscar® 2017.Per Matt Ross, sceneggiatore e regista di “Captain Fantastic”, la storia è un’esplorazione delle scelte che i genitori compiono per i loro figli: “Sono affascinato da tutti i temi che ruotano attorno all’essere genitori. Il tema di come allevare i figli è molto attuale” spiega Ross. “Spero di essere riuscito a dare vita ad un viaggio divertente e appassionante, che possa farvi piangere e ridere, ma che vi dia anche qualcosa su cui valga la pena riflettere”, Matt Ross.