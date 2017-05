CANNES 70 - "Fortunata", un giro a piedi nella solita borgata

Jasmine Trinca è "Fortunata" di Sergio Castellitto



22/05/2017, 19:23

Stefano Amadio



Se Monicelli diceva che la commedia è finita quando i registi hanno smesso di prendere l’autobus, sembra evidente chenon sanno proprio cosa sia un autobus." è una giovane donna di, già parte di quella periferia degradata che adesso è solo distante dal centro e che, con l’espandersi della città, è diventato un quartiere dove al disagio cronico raccontato da Pasolini, si va sostituendo una piccola borghesia italiana e una forte presenza straniera. Fortunata però è figlia degli anni 80, di quando la droga uccideva genitori e figli, una brutta situazione capace di scombinarle una vita che avrebbe potuto essere normale se non fosse finita in un film., autrice della storia insieme a, sembra raccontare la periferie dopo aver origliato i discorsi dal parrucchiere, ascoltato le confidenze della colf, o aver letto qualche breve di cronaca, impastando una serie di ritratti poco originali fino a formare un pasticcio dove l’ingrediente mancante è il semplice sale. Sono tutti troppo; tatuati, mesciati, pazzi e saggi, poveri di soldi ma ricchi di quell’umanità che i ricchi veri riconoscono e fintamente invidiano a chi non ha una lira. Ma, stringendo, vicende e personaggi appaiono così costruiti che si fa fatica ad apprezzarli. Una costruzione che del resto non appare neanche originalissima, con i meccanismi e i caratteri lontani dall’essere delle novità.Nei suoi eccessi, tra camminate, litigi, voli di droni e sogni ad occhi aperti, Castellitto tiene sempre il ritmo alto, le voci alte, le espressioni eccessive. Jasmine Trinca fa spallucce una battuta sì e una no, sembrando in parte solo quando, per una scena breve, è vestita da sera, truccata e pettinata da gran signora. L’attrice protagonista non è e non sarà mai una sciampista, malgrado si agiti, parli forte e pesante, mastichi volgare la gomma americana.Meglio, nel ruolo del marito in via di divorzio, guardia giurata violenta e gretta, ea cui però non basta la variante della madre attrice di teatro per allontanarsi dagli ultimi tre o quattro personaggi di borgata. È bravo e speriamo che prima o poi riescano a fargli prendere un autobus verso il centro e fargli fare un ruolo, che so, da avvocato o da cardio chirurgo.Altro discorso perche, misurato e in parte, paga una regia che lo trascina verso qualche eccesso ingiustificabile, anche questo frutto di una costruzione a tavolino che fa del suo personaggio, uno psichiatra, il solito specchio di fronte al quale gli altri possono parlare di sé e far scoprire a noi spettatori cause e origini del loro “interessante” malessere.