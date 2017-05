BELLARIA FILM FESTIVAL 35 - Al via l'edizione 2017

23/05/2017, 16:00

Si svolgerà da giovedì 25 a domenica 28 maggio 2017 la nuova edizione del Bellaria Film Festival, rassegna dedicata al cinema documentario e da sempre attenta alla ricerca e alla sperimentazione artistica. Cuore della manifestazione saranno i concorsi, con 18 titoli in competizione (sette prime visioni italiane). I film, proiettati tra il Cinema Astra e il vicino Cinema Smeraldo, verranno presentati dai registi e da alcuni dei protagonisti; tra gli altri il fotografo Guido Guidi, il poeta Guido Catalano, gli attori Greg e Imma Dininni.L’edizione è dedicata a uno dei più grandi e scrupolosi studiosi di cinema che l’Italia abbia mai avuto,, responsabile del festival ai tempi in cui la manifestazione era denominata Anteprima per il cinema indipendente italiano. Il #BFF35 lo ricorda partecipando alla riedizione di uno dei suoi lavori critici più importanti, "" (Cue Press). Il volume sarà presentato all’Astra venerdì 26 maggio (21.00) in un incontro speciale cui prende parte Fulvia Pedroni, moglie di Farassino e celebre fotografa di cinema. Insieme a lei, il docente dell’Università di Bologna Marco Antonio Bazzocchi, lo scrittore Hans Tuzzi e il critico Tatti Sanguineti, che con Farassino ha lavorato, viaggiato e condiviso avventure per oltre trent’anni.Non sarà solo il cinema ad animare le giornate del #BFF35. Ospite d’onore è il pianista e compositore, che domenica 28 maggio, dopo la cerimonia di premiazione, chiuderà il festival nella suggestiva cornice del Parco culturale “La Casa Rossa” accompagnando al pianoforte uno dei capolavori di Buster Keaton, "". Tra gli altri eventi collaterali: la presentazione del docufilm "" (giovedì, 21.30, Cinema Astra, in collaborazione con DIG | Documentari Inchieste Giornalismi); "", evento crossmediale in cui le sonorità diincontrano le immagini di Vittorio De Seta (venerdì, 22.00, Cinema Astra); la prima assoluta di, intervento performativo della compagnia Menoventi, e il party CinemAge, entrambi ospitati in una cornice inedita, la piscina dell’Hotel Ermitage (sabato, dalle 22.30).Ladel #BFF35 è composta da(regista, vincitrice nel 2016 del Casa Rossa Art Doc con "");(direttore Festival dei Popoli);(musicista e artista visivo);(regista, presidente D.E-R Documentaristi Emilia Romagna). Presidente di giuria è il regista, di cui il festival presenta l’ultimo lavoro, un viaggio lungo un secolo nella devozione religiosa popolare, con le musiche di Ambrogio Sparagna e le voci di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni (domenica, 18.30, Cinema Astra).Il concorso, ospitato al Cinema Astra, offre uno sguardo sul mondo contemporaneo attraverso opere della cinematografia documentaria italiana. Sono quattro le prime visioni italiane: "" di Marco Landini e Gianluca Marcon, racconto dell’atipica balera del Bagno Corrado di Gatteo Mare (giovedì, 18.00); "" di Fabrizio Livigni, sul restauro del murale di Maradona a Napoli (sabato, 15.00); "" di Alessandro Stevanon e "" di Pasquale Marino, entrambi appena passati in concorso alla 49ª edizione del prestigioso festival Visions du Réel (sabato, 18.15 e 20.00). Già premiati in altri festival: "" di Vito Palmieri, vincitore del Grand Prix al 19° Shanghai International Film Festival (sabato, 16.15) e "" dell’italo-francese Vanina Lappa, vincitrice del concorso Prospettive all’ultimo Filmmaker Festival di Milano (domenica, 15.00). Già in cinquina ai Nastri d’argento "" di Gianfranco Giagni, storie di donne criminali nell’Italia dal dopoguerra agli anni Settanta (sabato, 21.30). Completano la selezione: "" di Adriano Sforzi, sui 1600 giorni di prigionia di un ragazzo italiano in India (venerdì, 16.30); "" di Giovanni Rosa, ritratto di un bambino palermitano che cerca di emergere nel mondo della musica neomelodica (venerdì, 18.30); "" di Danilo Monte e Laura D’Amore, sul sogno di diventare genitori (domenica, 16.30).Sono otto i finalisti del concorso: otto titoli che raccontano in modo personale, e a volte dissacrante, differenti discipline artistiche. Il programma si apre, al Cinema Astra, con "" di Alessandro Maria Buonomo, divertente mockumentary sul poeta underground Guido Catalano (giovedì, 19.00). Si prosegue al Cinema Smeraldo con altre sette proiezioni e tre prime visioni italiane: "", film di Stefano Saverioni e Gianfranco Spitill sugli scalpellini dei suggestivi Monti della Laga (venerdì, 18.30); "" della regista russa Maria Averina, coproduzione italo-bulgara che ci introduce nel mondo dell’arte liutaia (sabato, 16.30); "", originale indagine del cantautore Roberto Giglio sulle canzoni d’amore italiane (domenica, 17.00; ospite in sala Greg, tra i protagonisti del film). Due le opere sul mondo della fotografia: "", film di Daniele Pezzi e Agostino Cordelli presentato dallo stesso Guido Guidi (sabato, 18.00); e "" di Davide Grotta, sulla ricerca fotografica nella Cambogia sconvolta dai crimini di guerra (venerdì, 17.00). "" di Tommaso Magnano ripercorre infine la storia dell’artista ricordato per la “beffa di Modigliani” (venerdì, 18.30), mentre "" di Yan Cheng e Federico Francioni è un lavoro sperimentale sull’architettura e la storia della Costiera amalfitana (sabato, 15.30).Le premiazioni si svolgeranno domenica 28 maggio, alle 21, al Parco culturale “La Casa Rossa”. I film vincitori dei due concorsi e delle menzioni speciali intitolate a Gianni Volpi e Paolo Rosa verranno inoltre proiettati dall’8 all’11 giugno al Cinema Farnese di Roma.