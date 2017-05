I NOSTRI GIORNI BENEDETTI - Set a Parigi per Valentina Casadei

22/05/2017, 15:31

Adele ha 80 anni e ha perso il marito dopo oltre mezzo secolo vissuto con lui. Saranno la bellezza dell’arte e un sogno a supportarla nel difficile momento, aiutandola a elaborare il lutto. È la storia raccontata nel corto drammatico "", che sarà girato a Parigi dal 23 al 27 giugno, portando così in Francia il cinema giovane dell’Emilia-Romagna. Dietro la macchina da presa ci sarà infatti la ravennate, a capo di una troupe di 20 studenti di ogni parte del mondo all’ultimo anno del master all’EICAR, la Scuola Internazionale di Cinema a Parigi.24 anni, laureata al DAMS di Bologna, Valentina è al suo secondo lavoro di cinema breve, dopo aver realizzato “”, già selezionato in numerosi festival internazionali.”, che ha come protagonista l’attrice, si ispira a maestri come Zhang Yimou e Michael Haneke e nasce da un’idea della stessa regista, dopo aver lavorato al Petit Palais, il museo parigino delle Belle Arti, luogo in cui ha potuto osservare i tanti visitatori, che l’hanno ispirata e convinta a scrivere la sceneggiatura.Per produrre il film è stata avviata una campagna crowdfunding , a cui sarà possibile aderire fino a qualche giorno prima delle riprese. Nel cast anche il bolognese, che interpreterà il ruolo del guardiano del museo.