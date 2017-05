Film Commission Torino Piemonte: la Regione Piemonte conferma Paolo Damilano e Paolo Tenna nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione

22/05/2017, 15:19

La Giunta regionale ha confermato, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Torino Piemonte nominati in rappresentanza dell’ente.Una scelta che, come sottolinea l’assessora alla Cultura della Regione Piemonte, intende riconoscere l’ottimo lavoro svolto in questi anni e dare continuità a una Fondazione che ha saputo affermarsi come una delle più competitive del suo settore,a livello nazionale.Come previsto dallo Statuto della Fondazione, i consiglieri dureranno in carica quattro esercizi.