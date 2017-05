Maria Teresa Cavina nuovo direttore artistico dell’OFFF - Otranto Film Fund Festival

Maria Teresa Cavina



Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission, riunitosi venerdì 19 maggio 2017, ha nominatoLa scelta dida parte della Fondazione, vuole essere un deciso segnale di rilancio per il festival di Otranto che, in otto edizioni, si è proposto come un momento di approfondimento sulle prospettive di mercato delle produzioni audiovisive europee, nonché sul ruolo che i Film Fund e le Film Commission possono svolgere per il finanziamento e la promozione delle opere a livello internazionale, attraverso un osservatorio dedicato alla produzione cinematografica all’interno della Macroregione Adriatico- Ionica. Un lavoro che di recente, gli ha permesso di essere riconosciuto dall’“AFIC” – Associazione Festival Italiani di Cinema - tra i festival più importanti d’Italia.Soddisfazione per la nomina di una donna e di una grande esperta di cinema internazionale ha espresso l’Assessore alle Industrie Culturali e Turistiche,. "" – ha sottolineato Capone – "".Grande esperta di cinema e, in particolare di quello asiatico,nella sua importante carriera vanta un curriculum altamente professionale in ambito internazionale. Le sue qualità, tra i tanti, sono state apprezzate come Responsabile della programmazione e della ricerca, nonché come vicepresidente del Festival Internazionale del Film di Locarno, condirettore del Noir in Festival (Courmayeur), consulente per la selezioni dei progetti all’HAF (Asian Film Financing) di Hong Kong e direttore della programmazione dall’ADFF (Abi Dhabi Film Festival)." – commenta il presidente di Apulia Film Commission Maurizio Sciarra -, "".Il festivalda otto anni è organizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission ed è sostenuto dal Comune di Otranto, MIBACT, Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico-, Università del Salento, Istituto di Culture Mediterranee, e Teatro Pubblico Pugliese.