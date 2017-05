GIORGIO COLANGELI ospite della rassegna MOVIE TELLERS

22/05/2017, 14:37

La rassegna itinerante, iniziata lo scorso 4 maggio, fino al 31 maggio porta in giro per il Piemonte 12 film – cortometraggi, documentari e lungometraggi - tutti accomunati da un forte legame con la regione, set per le produzioni cinematografiche e terreno fertile per i professionisti della settima arte.Questa settimana le proiezioni e gli incontri con i protagonisti del cinema si arricchiranno della presenza dell’attore, in ben 4 occasioni: mercoledì 24 alle 21.00 al Cinema Ritz di PINEROLO (via Luigi Luciano 11) per il filmdi Francesco Ghiaccio, ospite insieme al regista; giovedì 25 alle 18.30 al Cinema Kristalli di ALESSANDRIA (via Giuseppe Parini 17), sempre per il filmdi Francesco Ghiaccio, anch’egli alla proiezione; sempre giovedì 25, ma alle 21.00 alla Sala Borsi CEVA (CN) (via Pio Bocca 10) Giorgio Colangeli sarà in sala con Stefano Di Polito, regista di; infine venerdì 26 alle 16.30 al Cinema Pastrone di ASTI (via al Teatro 2), sarà nuovamente presente insieme al regista torinese Francesco Ghiaccio che l’ha diretto neDopo una lunga esperienza teatrale,esordisce al cinema con la parte del giudice Matteo Guarino nel film d'inchiesta Pasolini un delitto italiano (1995) di Marco Tullio Giordana. Da allora colleziona diversi riconoscimenti (Premio miglior attore non protagonista - Nastri d'Argento 1999 per il film La cena di Ettore Scola; Premio miglior attore non protagonista - David di Donatello 2007 per il film L’aria salata di Alessandro Angelini) ed è diretto da diversi registi come Paolo Sorrentino Sergio Rubini, Guido Chiesa, oltre a numerosi ruoli televisivi. Per l'esordio di Francesco Ghiaccio, Un posto sicuro, interpretato anche da Marco D'Amore, ha ottenuto il Premio Gabriele Ferzetti per il migliore attore protagonista nella sezione Opere prime e seconde del BIFEST 2016.