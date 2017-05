IDM - Cambio alla Guida della Film Commission dell'Alto Adige

Birgit Oberkofler, Christiana Wertz e Renate Ranzi



Annunciato in occasione del Festival del Cinema di Cannes il cambio della guardia ai vertici di(Innovation, Development e Marketing):lascia per dedicarsi ad una nuova sfida professionale in Germania, sempre legata al settore della produzione audiovisiva.ha guidato la Film Commission altoatesina, nel ruolo di responsabile del Film Fund, fin dalla sua costituzione nel 2009, quando nasceva come BLS (Business Location Südtirol). Prendono il suo posto due professioniste che lavorano già da anni in IDM:diventerà la responsabile del Fondo provinciale (Film Fund) per le produzioni cinematografiche e televisive che girano sul territorio, e la referente per la comunicazione;invece curerà lo sviluppo del territorio e del settore cinematografico in Alto Adige (Film Location Development), anche atraverso alcune attività già consolidate di IDM come INCONTRI, l'annuale Film Conference e lo Script Lab RACCONTI per lo sviluppo di sceneggiature, parallelamente alla formazione dei professionisti locali.lavora nella Film Commission altoatesina dal 2009, ha esperienza come consulente nel Film Funding di IDM e nel settore dello sviluppo dell'Alto Adige come location cinematografica. Tra i suoi studi più recenti il Master di Business Administration (MBA) presso il MCI, Management Center Innsbruck, il Boston College e la Cranfield University.Renate Ranzi lavora in IDM dal 2016, ricoprendo vari ruoli che spaziano dallo sviluppo del territorio alla formazione. Da un anno e mezzo è manager del settore Location Development e segue il posizionamento e lo sviluppo dell'Alto Adige come location cinematografica. Ha seguito inoltre molte delle produzioni sostenute dalla Film Commission attraverso il Film Fund durante le riprese come assistente in vari reparti tecnici dalla regia alla scenografia. Tra le sue esperienze professionali la collaborazione con vari Festival legati al cinema e al settore artistico." - ha commentato. ""., direttore di IDM, ha affermato che "".