22/05/2017, 13:00

Una riflessione dolce-amara sulla vita e sulla morte, attraverso il ritratto di un diligente funzionario comunale inglese incaricato di rintracciare i parenti di persone decedute in totale solitudine. ╚ il film "", che Rai Cultura propone in prima TV martedý 23 maggio 2017 alle 21.15 su Rai5. Opera seconda del regista Uberto Pasolini, la pellicola ha vinto il Premio Orizzonti per la regia e il Premio Pasinetti come miglior film nell'ambito del Festival del Cinema di Venezia 2013.