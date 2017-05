BOX OFFICE - "Alien: Covenant" sempre primo in Top10

22/05/2017, 10:49

Antonio Capellupo



Anche la settimana tra il 15 e il 21 maggio si chiude nel segno della fantascienza.Il film piω visto θ stato "" di Ridley Scott, che ha totalizzato € 861.274 grazie a 127.049 fan della serie.Seconda posizione per "" di Guy Ritchie, che aggiunge altri € 672.122 al suo totale con 103.878 presenze.Chiude il podio "" di Jordan Peele, che ha incassato € 504.618 con 72.014 accessi in sala.Dal Festival di Cannes arriva in sala "" di Sergio Castellitto, che parte quarto con € 444.742 e 67.613 spettatori.Settima posizione per "" di Francesco Bruni, che porta a casa altri € 272.919 grazie a 47.362 amanti della commedia.Chiude il podio "" di Vincenzo Alfieri con € 147.867 di incasso e 22.534 accessi in sala.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 ALIEN: COVENANT - € 861.274 - 127.0492 KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA - € 672.122 - 103.8783 SCAPPA - GET OUT - € 504.618 - 72.0144 FORTUNATA - € 444.742 - 67.6135 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 - € 293.796 - 45.3896 FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - € 290.725 - 48.2027 TUTTO QUELLO CHE VUOI -8 THE DINNER - € 223.436 - 34.9519 BABY BOSS - € 181.851 - 30.13510 I PEGGIORI - € 147.867 - 22.534