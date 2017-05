CANNES 70 - Presentato il Bando Lazio Cinema International

22/05/2017, 08:02

Anche quest’anno la Regione Lazio partecipa al F. Domenica 21 maggio 2017 nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Majestic Salon Marta a Cannes il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha presentato i risultati del lavoro svolto nel comparto cinematografico e le iniziative che saranno intraprese in futuro. Nello specifico Zingaretti ha illustrato le novità della seconda finestra del Bando Lazio Cinema International 2016 che prevede un investimento annuale di 10 milioni di euro per le coproduzioni internazionali. Si tratta di risorse europee del POR FESR 2014-2020, per un totale di 35 milioni di euro. L’intervento è finalizzato a sostenere gli investimenti in produzioni cinematografiche e audiovisive che prevedano la compartecipazione dell’industria del Lazio e straniera, una distribuzione di carattere internazionale e la realizzazione di prodotti che garantiscano una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio. Ulteriore obiettivo quello di sostenere la capacità delle aziende di produzione laziale a lavorare nelle grandi coproduzioni internazionali e di valorizzare il “girato” nel Lazio favorendo in questo modo il coinvolgimento delle imprese dell’intera filiera (dalle industrie tecniche alla post produzione); e infine attrarre sul territorio le grandi produzioni internazionali, con un’evidente ricaduta positiva sull’intero indotto, promuovendo il territorio del Lazio e le sue tipicità all’estero." - ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio,- "".Alla presenza di Lamal Souissi (Presidente Tanger Tetouan Al Hoceima Film Commission), Piluca Querol (Presidente Andalucia Film Commission) , Teresa Azcona (Spain Film Commission), Joanna Gallardo (Direttore Île-de-france Film Commission), Nejib Ayed (Direttore Journées Cinématographiques De Carthage) e di Luciano Sovena (presidente Roma Lazio Film Commission) è stato siglato un nuovo importante accordo per la costituzione del primo Centro Euro-Mediterraneo dell'Audiovisivo.Così commenta, Presidente della Roma Lazio Film Commission, la nascita di questo nuovo polo per l'audiovisivo: "."