PREMIO KINEO 15 - Premio alla Carriera a Claudia Cardinale

Claudia Cardinale



21/05/2017, 14:46

Compie 15 anni il- nato nel 2002 per iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali per promuovere la cinematografia nazionale - annuncia ilPromosso dall'Associazione Culturale Kinéo presieduta da Rosetta Sannelli e prodotto da Agnus Dei di Tiziana Rocca, il- l'unico riconoscimento votato dal grande pubblico delle sale - presenta le prime anticipazioni durante il Festival di Cannes il 21 maggio presso l’Italian Pavilion.Quindici anni di grande cinema e grande passione grazie ai protagonisti della settima Arte e proprio con loro saranno spente le prime 15 candeline del prestigioso Kinéo il prossimo 3 settembre al Lido di Venezia durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia." – dichiarano– "".". – così sottolinea il direttore della Mostra del Cinema di Venezia,-. "".E quindici anni li compie anche Best Movie, la rivista pubblicata da Editoriale Duesse, il magazine cinematografico più diffuso in Italia, con una circolazione di oltre 150.000 copie cartacee e 300.000 scaricamenti mensili in digitale.In occasione di questa ricorrenza, confermando la propria attenzione e la propria presenza ai principali eventi festivalieri, Best Movie è felice di celebrare i suoi 15 anni assieme al Premio Kinéo, con cui rinnova una felice collaborazione, attraverso il "", che celebrerà un talento cinematografico distintosi nell’arco della vita editoriale della testata e che si affiancherà al consueto premio al "". E con una grande festa, alla quale parteciperanno nomi importanti del cinema italiano ed internazionale.Anche quest’anno l’ANICA sarà al fianco delcon la presentazione del progetto "" e l'assegnazione del Premio a, madrina del cinema italiano durante il Beijing International Film Festival.Negli ultimi anni il Kinéo ha affiancato i prestigiosi riconoscimenti al nostro cinema a quelli del cinema internazionale con l’intento di avvicinare la nostra cultura filmica a quella di altri paesi creando importanti sinergie. E da quest'anno il Kinéo è gemellato con il prestigioso Newport Beach Film Festival. E in occasione della 15. edizione sarà consegnato unper il continuo sostegno che offre anche al cinema italiano.Negli anni il Premio si è arricchito portando all'attenzione del grande pubblico e degli addetti ai lavori anche tutte quelle realtà che, pur non lavorando direttamente con il cinema, lo affiancano per promuovere iniziative di grande valore sociale e culturale.