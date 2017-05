IMMA - Gli amori di una bionda

27/05/2017, 21:00

Antonio Capellupo



Dalle "stalle" alle "stelle", e poi ritorno.Il futuro preannunciato negli anni '70 da Andy Warhol, quello in cui tutti avrebbero avuto i propri 15 minuti di notorietà, sembra essere giunto ormai già da qualche tempo. Il continuo proliferare di reality, talent show e video virali sui social network, ha dato vita ad un'intera generazione di pittoreschi "fenomeni istantanei", che come accade con qualunque altra moda passeggera, vengono sfiorati, spremuti e poi subito dimenticati da un sempre più distratto spettatore moderno.Così, riuscire ad emergere, a farsi conoscere a fondo, a far vedere cosa si nasconda davvero oltre ad un bel viso o ad un fortunato tormentone, non è affatto semplice. Lo sa bene Imma Dininni, che nel 2007 partecipò e vinse il reality “Un due tre stalla” di Canale 5. In quel caso arrivò il montepremi da 300.000 €, poi le pagine dei settimanali di colore e infine le ospitate in discoteca. Poi il buio.La sua storia e il suo quotidiano sono al centro del progetto "" di Pasquale Marino, che in bilico continuo tra il documentario di osservazione e una "fiction del reale", la mostra mentre si barcamena tra la vita da madre di una vivace bambina, quella di scrittrice provetta, ma soprattutto da attrice affamata di nuove sfide.Affianco a lei, alle sue speranze e alle sue paure, si stagliano le figure degli sceneggiatori del film Alessandro Aniballi e Giordano De Luca, che interrogandosi sul loro mestiere e palesando tic e paranoie comuni a tanti che oggi si occupano di scrittura per il cinema, danno vita ad un interessante cortocircuito narrativo, che da un lato riesce a coinvolgere completamente chi guarda, dall'altro tende a spaesarlo.Dolcezza e malinconia, ironia e tenacia, si mescolano sapientemente in un piccolo ma sorprendente film.