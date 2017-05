Fortunato Cerlino miglior attore al Vaughan Film Festival in Canada

Fortunato Cerlino in "Black Comedy"



19/05/2017, 21:04

il miglior attore delin Canada per la sua interpretazione nel cortometraggio “” di Luigi Pane. In nomination con Cerlino anche la star di Hollywood Oscar Isaac (“”,”). Nella cerimonia tenutasi ieri notte il film breve del regista italiano ottiene anche ile la vittoria dinella categoria miglior attrice.Ambientato al teatro Argentina di Roma, “” è una storia che parla di emozioni, di bisogno impellente di cultura, di identità profonde, di ruoli che uomini e donne si trovano a recitare in quel copione non sempre scritto che chiamiamo vita, e del fondamentale ruolo che l’arte e l’artista possono e devono avere per ricordarci sempre che con la cultura forse non si mangia, ma ci nutre immensamente come nient’altro al mondo.