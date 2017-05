CANNES 70 - Focus Features distribuirà il documentario su Papa Francesco di Wim Wenders

Wim Wenders e Papa Francesco



19/05/2017, 18:37

ha acquistato per la distribuzione nelle sale, il nuovo documentario dicon protagonista. Scritto e diretto da Wenders (tre volte candidato all'Oscar per "", "" e ""), il film è la seconda coproduzione realizzata dal Vaticano con compagnie cinematografiche esterne, nonché la prima volta in assoluto in cui un Papa si rivolge direttamente agli spettatori, affrontando argomenti come l'ecologia, l'immigrazione, il consumismo e la giustizia sociale." è un documentario storico ma non è una biografia sul Papa, quanto piuttosto un film con il Papa. Il 13 marzo 2013, il Cardinale di Buenos Aires Jorge Maria Bergoglio, è diventato il 266° Pontefice della Chiesa Cattolica: come Papa Francesco, egli ha trasformato la comunicazione in un elemento essenziale della Chiesa, rendendola una componente chiave del suo straordinario lavoro di riforma. Nel film egli risponde alle domande che gli vengono poste da ogni parte del mondo. Immagini esclusive provenienti dagli archivi vaticani mostrano il Papa durante i suoi viaggi, intento a condividere idee e ideali., Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, afferma: ""., presidente di Focus Features, dichiara: "".", sostiene. ""." è prodotto da Wim Wenders con Samanta Gandolfi Branca, Alessandro Lo Monaco (""), Andrea Gambetta e David Rosier (""). Il film è una coproduzione realizzata da Célestes Images, Centro Televisivo Vaticano, Solares Fondazione delle Arti, PTS Art’s Factory, Neue Road Movies, Fondazione Solares Suisse, Decia Films. Cinetic Media e Sloss Eckhouse LawCo hanno negoziato l'accordo per conto dei produttori.