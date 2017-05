BELLARIA FILM FESTIVAL 35 - Il programma del 25 maggio

25/05/2017, 08:00

AstraOre 18.00Concorso Italia DocFugh int i scapàin di Marco Landini e Gianluca Marcon (Italia 2016, 29 minuti)prima visione italianapresentano il film Marco Landini e Gianluca MarconAstraOre 19.00Concorso Casa Rossa Art DocSono Guido e non Guido di Alessandro Maria Buonomo (Italia 2016, 79 minuti)presentano il film Alessandro Maria Buonomo e Guido CatalanoAstraOre 21.00Evento speciale #BFF35Ero nato per volare. Il Museo per la Memoria di Ustica di Enza Negronia seguireUstica. Il missile francese di Emmanuel Ostianevento in collaborazione con DIG Documentari Inchieste Giornalismi e Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Usticapartecipano alla serata Daria Bonfietti, presidente dell’associazione, Andrea Purgatori, giornalista e sceneggiatore, Luca Telese, giornalista e presentatore televisivo, e Enza Negroni, regista; conduce Emanuela Pala, giornalistaSono ormai passati 37 anni dalla strage di Ustica, ma sulle cause di quel disastro aereo che ha portato alla morte delle 81 persone manca ancora una verità ufficiale. Il Bellaria Film Festival riapre il dibattito su uno dei capitoli più bui della recente storia italiana presentando un documentario-inchiesta che ricostruisce gli eventi di quella notte: la tragica fine del DC-9 in volo tra Bologna e Palermo, i pesantissimi depistaggi successivi e le probabili responsabilità del governo di Parigi in quello che sembra, a tutti gli effetti, un episodio di guerra non dichiarata nei cieli del Mediterraneo. Presentato in forma progettuale ai DIG Awards nel 2015, il documentario Ustica. Il missile francese è stato poi trasmesso in Francia su Canal+ e in Italia da Matrix, su Canale 5. Ora viene proiettato in sala, in una serata speciale con la partecipazione di Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, e dei giornalisti Luca Telese, che ha avuto il merito di portare il documentario all’attenzione del pubblico italiano, e Andrea Purgatori, che ha dedicato alla strage importanti inchieste e sceneggiature cinematografiche (Il muro di gomma). Durante la serata verrà proiettato anche Ero nato per volare, film di Enza Negroni che racconta la nascita del Museo per la Memoria di Ustica, a Bologna, e ricostruisce lo straordinario percorso del relitto del DC-9 dall’aviorimessa di Pratica di Mare fino al museo bolognese: 2500 pezzi catalogati, riassemblati, trasportati e infine diventati una toccante installazione dell’artista francese Christian Boltanski.