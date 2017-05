BELLARIA FILM FESTIVAL 35 - Il programma del 27 maggio

27/05/2017, 08:00

AstraOre 15.00Concorso Italia Doc’A faccia di Fabrizio Livigni (Italia 2016, 53 minuti)prima visione italianapresenta il film Fabrizio LivigniSmeraldoOre 15.30Concorso Casa Rossa Art DocTomba del tuffatore di Yan Cheng e Federico Francioni (Italia 2016, 30 minuti)presenta il film Federico FrancioniAstraOre 16.15Concorso Italia DocSee you in Texas di Vito Palmieri (Italia 2016, 74 minuti)presenta il film Vito Palmieri, Silvia Beltramolli, Andrea BazzoliSmeraldoOre 16.30Concorso Casa Rossa Art DocDa Cremona a Cremona di Maria Averina (Bulgaria-Italia 2016, 75 minuti)lingua originale: bulgaroprima visione italianapresenta il film Maria Averina, Eva e Christo MarinoSmeraldoOre 18.00Concorso Casa Rossa Art DocGuido Guidi. Cose da nulla di Daniele Pezzi e Agostino Cordelli (Italia 2016, 23 minuti)presentano il film Daniele Pezzi, Agostino Cordelli e Guido GuidiAstraOre 18.15Concorso Italia DocSagre balere di Alessandro Stevanon (Italia 2017, 75 minuti)prima visione italianapresenta il film Alessandro StevanonAstraOre 20.00Concorso Italia DocImma di Pasquale Marino (Italia 2017, 50 minuti)prima visione italianapresentano il film Pasquale Marino e Imma DininniAstraOre 21.30Concorso Italia DocLe scandalose. Women in crime di Gianfranco Giagni (Italia 2016, 57 minuti)presenta il film Gianfranco GiagniErmitageOre 22.30Spettacolo teatraleAscoltate! Romagna Relax di Menoventiprima assolutaDurante le più calde e affollate settimane dell’estate 2016, la compagnia Menoventi – una delle eccellenze teatrali dell’Emilia-Romagna – ha percorso le spiagge e le strade di Bellaria Igea Marina e della Riviera romagnola e ha intervistato 176 turisti stranieri. Muniti di microfono, ma spesso sprovvisti di crema solare, i Menoventi hanno rivaleggiato con i coccobelli, complottato con i bagnini, visitato sale giochi e luna park, attraversato lungomare e centri storici, disturbato la quiete pomeridiana di campeggi e outlet, e in questo tour de force estivo hanno raccolto le più svariate – e spesso assonnate – impressioni sulla Riviera, cercando anche di capire chi sono i turisti che la frequentano e perché la scelgono come meta. È nato così Romagna Relax, secondo episodio della raccolta Ascoltate!, ciclo di spettacoli che riformulano un nuovo Viaggio in Italia in occasione del duecentesimo anniversario dell’opera di Goethe. Le interviste ai turisti stranieri, mescolate alle citazioni dei grandi viaggiatori del passato, costituiscono la sceneggiatura dello spettacolo che viene presentato in prima assoluta, all’interno di uno scenario inconsueto: la piscina vuota dell’Hotel Ermitage. In apertura di stagione balneare, Romagna Relax offre una prospettiva insolita per raccontare la Riviera. Negli anni Ottanta, Pier Vittorio Tondelli la descriveva come una “metropoli balneare che non ha equivalenti in Europa”, “un posto faticosissimo” in cui “si vive di notte, tutta la notte”. Da allora qualcosa è cambiato, si dorme parecchio di notte, e anche di giorno.ErmitageOre 23.30PartyCINEMAGE #BFF35opening live set: San Leovisual e dj set, empty pool dancefloorSvuotata dall’acqua e riempita dalla magia della musica, la piscina dell’Hotel Ermitage per una notte si trasforma in dancefloor e ospita un party dedicato al cinema, a cura di Age, nuova agenzia eventi che nasce e opera all’Hotel Ermitage. La serata si apre con un live di San Leo, electric duo formato da Marco Tabellini (Tabe) alla chitarra e Marco Migani (Inserire Floppino) alla batteria. A seguire, visual e dj set per una notte di musica e cinema.Ispirato all’esoterismo medievale, all’alchimia e alla forza primordiale degli elementi naturali, il live set di San Leo è un viaggio strumentale, in cui crescendo post-rock si frantumano su geometrie kraut e spigolosità math. Ampi paesaggi sonori si muovono verso distorsioni monolitiche e rifrangenze sibilline, passando per elasticità quasi free-jazz, in una tensione costante fra la contemplazione di piccole gemme melodiche e l’abbandono a granitici mantra.