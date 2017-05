Michele Coppini e Stefano Martinelli a Firenze per presentare "Ora non Ricordo il Nome"

19/05/2017, 15:40

Giovedì 25 maggio 2017alle ore 18, presso la Licreria IBS + Libraccio Firenze a Firenze,incontreranno il pubblico in occasione dell’uscita in DVD del docufilm "".L’incontro sarà moderato dal giornalista Matteo Calì." è un docufilm sui caratteristi del cinema italiano, scritto dallo stesso Coppini con la collaborazione di Massimiliano Manna, un mix tra un film e un documentario, in cui alcune scene o sketch comici vengono intervallati dagli interventi dei veri caratteristi.Lo scopo del progetto è quello di mettere in luce il ruolo fondamentale del caratterista italiano, una figura che ormai sta scomparendo nel nostro cinema e che invece risulta essere fondamentale per la realizzazione di un film. Senza questi attori, non protagonisti nei film, ma comunque protagonisti e veri professionisti nel loro lavoro e anch'essi attori di serie A, non si potrebbe fare cinema.