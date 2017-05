In prima TV su Sky Cinema "La Notte non fa più Paura"

20/05/2017, 09:07

Il 20 maggio 2012 alle 4 del mattino un forte sisma colpì l’Emilia Romagna, dando il via a una serie di violente scosse nei giorni successivi che provocarono morti, feriti, sfollamenti e danni al patrimonio culturale. A 5 anni di distanza, per non dimenticare le vittime di quel tragico evento, Sky Cinema Uno propone in prima TV "" di Marco Cassini.Quello d'Emilia è ricordato come il terremoto delle fabbriche perché i morti sono stati soprattutto gli operai. Per questo sono proprio i lavoratori delle fabbriche e delle industrie, venuti dal sud, dall'estero o dalla stessa provincia, i protagonisti del film di Cassini.L’appuntamento è per sabato 20 maggio 2017 alle 23.20 su Sky Cinema Uno.