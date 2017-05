19/05/2017, 13:44

Come nell'Italia degli anni '50 e '60, oggi in Kazakistan la crescita economica legata al petrolio sta trasformando il volto del paese. In “” – in onda sabato 20 maggio alle 22.40 su Rai Storia per “”, Andrea Segre costruisce un parallelo visivo alternando immagini della mutazione che il boom economico generò nel nostro paese e i forti cambiamenti che in questi anni, anche grazie agli investimenti italiani, stanno avvenendo in Kazakistan.