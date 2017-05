"Funne", il film al Marché, il libro in Spagna e Germania

19/05/2017, 09:48

Partito dalla Festa del Cinema di Roma, il film “”, grazie alla caparbietà di un distributore indipendente come la torinese EIE Film e il sostegno della Trentino Film Commission, non si è mai fermato. Ha percorso l’Italia accolto da oltre 100 sale cinematografiche da Nord a Sud, registrandosi in territorio trentino come il film più programmato da inizio anno. Ha attraversato l’Oceano approdando al Phoenix Film festival e al Full Frame Documentary Film festival. E ora il tour prosegue e arriva alla Croisette con la proiezione al Marchè du Film di Cannes grazie a Intramovies per le vendite all’estero.Mentre continua la programmazione in Trentino e in Veneto,La storia delle irresistibili ragazze di Daone è anche unche, con un’ottima accoglienza di lettori, ha dato prova delle capacità della poliedrica regista al suo esordio con la scrittura, realizzando un sogno che non sapeva di avere. Il libro dal titolo omonimo “Funne – le ragazze che sognavano il mare”, edito da Mondadori, è ora alla seconda ristampa, in uscita in Spagna con il titolo “” per Grijalbo Narrativa e in traduzione per il mercato tedesco dove “” arriverà nelle librerie 18 dicembre 2017.