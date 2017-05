ISCHIA FILM FESTIVAL 15 - L'isola felice del cinema

19/05/2017, 08:04

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con l', che al compimento del terzo lustro presenta alcune novità. La prima è nota già da qualche mese, ovvero l'affiancamento alla direzione artistica da parte del critico e giornalista cinematograficoal fondatore della manifestazione,. Già da anni collaboratore del festival, Sollazzo divide quindi con lo storico direttore l'onore e l'onere di selezionare le opere e gli ospiti che arricchiranno la quindicesima edizione del festival.Quando si parla di cinema, bisogna pensare prima di tutto ai film. A circa 600 film, in questo caso, perché tanti sono i titoli arrivati al comitato di selezione per trovare un posto nelle cinque sezioni del festival: Concorso, Primo Piano, Scenari Campani, Location Negata e Proiezioni Speciali. A ospitare come sempre gli otto giorni della manifestazione sarà il maestoso Castello Aragonese, trasformato nelle sue chiese, nei suoi cortili e nelle sue terrazze in una cittadella del cinema unica al mondo.D'altronde, per un festival nato proprio per valorizzare le location in cui si decide di raccontare storie, avere una casa che di segreti da condividere ne ha avuti e ancora tanti ne ha è naturale, come lo è condividerla con delle persone speciali. L'lo ha sempre fatto, Pasquale Squitieri è stato tra questi, ricevendo il premio alla carriera nel 2015. Il regista de "", "" e tante altre opere importanti della storia del cinema italiano, sarà ricordato con una doverosa retrospettiva.E parlando di maestri del cinema europeo, il primo nome che l'annuncia, come regalo per il quindicesimo compleanno, è quello di. Un ritorno quello del grande cineasta polacco, già a Ischia nel 2006 per ricevere il premio alla carriera. Quest’anno vestirà invece i panni di Presidente dell’edizione 2017. Un onore per il festival e la prima di molte notizie che nelle prossime settimane sveleranno un programma ricchissimo e internazionale.