Dario Argento, Aldo Baglio e Marco D’Amore ospiti dell’Area Movie di Etna Comics

La settima edizione dipunterà ancora una volta sull’Area Movie, che anche quest’anno, dall’1 al 4 giugn 2017o, vanterà la presenza di grandissimi ospiti.Sul cielo del Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania a brillare saranno infatti tre stelle del cinema italiano, che sapranno rispondere ai gusti di tutti.Dal genere horror a quello comico, passando per il dramma della camorra, ecco le punte di diamante di un’area che si conferma per il terzo anno consecutivo valore aggiunto della manifestazione.Colonne sonore da brivido, effetti speciali da paura, situazioni e personaggi in grado di terrorizzare chiunque.I suoi film sono riusciti a sconvolgere anche i più coraggiosi, con un mix perfetto di macabro e giallo.Tenetevi forte perché il grandesarà tra i big della settima edizione di Etna Comics, super ospite della Area Movie.Il maestro del brivido incontrerà i suoi fan nei giorni 1 e 2 giugno, per raccontare al grande pubblico del Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, di una lunga carriera cinematografica che, tra film, sogni e ossessioni, gli ha permesso di imprigionare nella macchina da presa i suoi demoni personali, riuscendo a raccontare nel modo più terrificante gli incubi di ogni essere umano.Dallo specchio di "", che gli valse il titolo di “erede” di Alfred Hitchcock, alle streghe di "", fino agli aghi che tengono spalancati gli occhi in Opera.Sarà un tuffo spaventoso nell’immaginazione debordante di un grande regista che, nei suoi film, ha trasposto le inquietudini di un uomo schivo ma al tempo stesso innamorato della vita e del cinema.Non perdete l’occasione unica di incontrare il padre dell’horror moderno made in Italy, la fervida mente degli “assassini della porta accanto” che hanno saputo terrorizzare senza pietà le vostre notti.Scoprirete perché il colore della paura è… argento!Si è spacciato per Ajeje Brazorf, ha vestito i panni di un Conte Dracula distratto e sfortunato, ha cercato di mangiare una cadrega, si è improvvisato poeta con un Pirandello più che mai originale, è stato ribattezzato Bancomat per la sua capacità di falsificare qualunque cosa, riuscendo a decodificare persino il codice della porta del Paradiso.Gridate pure “Nooon ci posso creeedereee”, ma in realtà è tutto vero:sarà tra gli ospiti d’onore dell’Area Movie di Etna Comics 2017!Proprio così, sabato 3 giugno l’attore e comico palermitano, anima del celebre trio composto insieme a Giovanni Storti e Giacomo Poretti, che regala da anni all’Italia sane risate, sarà a Catania per incontrare fan e appassionati che lo seguono dai tempi di “Mai dire gol” e non possono fare a meno di rivedere, senza mai stancarsi, tutti i suoi film: da Tre uomini e una gamba a Così è la vita, da Chiedimi se sono felice a La leggenda di Al, John e Jack, ma anche Tu la conosci Claudia, Il cosmo sul comò, La banda dei Babbi Natale, Il ricco, il povero e il maggiordomo e tanti altri, con i quali ha fatto ridere a crepapelle i telespettatori grazie alla sua travolgente ed impareggiabile simpatia, condita da un “vocabolario” alquanto originale e una mimica facciale inimitabile, talvolta drammatica, come quando cercava senza successo di “scarricare” la moglie Silvana.Aldo sarà protagonista di una conferenza, in programma alle ore 16:30 in Sala Polifemo, seguita da uno spazio firme dedicato ai suoi fan.Un appuntamento imperdibile per chi segue da oltre vent’anni le avventure di Aldo, Giovanni e Giacomo e adesso avrà la straordinaria opportunità di incontrare dal vivo uno dei comici più amati degli ultimi decenni.Per i fan di "" è “Ciro l’immortale”. Nella vita di tutti i giorni è semplicementee sarà tra i big dell’Area Movie di2017!Trentacinque anni vissuti a cento all’ora, con la determinazione di chi sa porsi degli obiettivi e la giusta dose di umiltà per perseguirli. Una dote, questa, che gli ha permesso di restare con i piedi per terra nonostante la grande popolarità ottenuta con la fiction ispirata al celebre romanzo di Roberto Saviano.Prima di vestire i panni del deplorevole boss della camorra in grado di superare, anche allo stremo delle forze, ogni avversità, l’attore campano, che da bambino suonava il flauto e il clarinetto, sognando un futuro da musicista, ha preso parte al cast di Benvenuti a tavola – Nord VS Sud, facendo la sua comparsa anche in Tris di donne e abiti nuziali, Una vita tranquilla, Perez, Alaska e Un posto sicuro, senza mai dimenticare il teatro, suo primo grande amore. Una passione, quella per la recitazione, ereditata dal nonno, che lavorò con Nino Taranto e in diversi film di Francesco Rossi e Nanni Loy, e che probabilmente scorreva nelle sue vene ancor prima di prenderne coscienza. Una passione che gli avrebbe aperto, quasi inaspettatamente, le porte di una brillante carriera.Dopo avervi regalato, lo scorso anno, l’incontro con il noto protagonista della serie, Salvatore Esposito, l’Area Movie continua dunque a sfornare grandi nomi, offrendo agli appassionati la possibilità di conoscere dal vivo un interprete molto amato dagli spettatori, che pur essendo, sul set, tutt’altro che un eroe da prendere a modello, è riuscito col suo talento a rendere unico il suo personaggio: un bambino cresciuto da orfano negli ambienti della criminalità organizzata e divenuto, da grande, esponente di spicco della camorra, tanto abile e coraggioso, quanto totalmente privo di scrupoli ed empatia.Un’occasione unica per i fan di Marco D’Amore, che potranno incontrarlo alla manifestazione domenica 4 giugno.Iniziate a tremare… Ciro Di Marzio vi aspetta!