SEMAINE DE LA CRITIQUE 56 - Grassadonia e Piazza hanno aperto la selezione

18/05/2017, 20:41

I registi e sceneggiatori sicilianihanno inaugurato la 56esima edizione dellaa Cannes con il film, sostenuto dalla Sicilia Film Commission e interamente girato tra i laghi e le foreste del Parco dei Nebrodi.” - afferma, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana che ha cofinanziato il film attraverso la Sicilia Film Commission, nell'ambito del programma “Sensi Contemporanei” - "".”, aggiunge da Cannes, direttore dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission. ""." è un film autoriale assai maturo, originale dal punto di vista linguistico: i registi prendono spunto liberamente da un fatto di cronaca (il rapimento e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito di mafia), rileggendolo nel registro del cinema fantasy, e trasformandolo in una “storia di fantasmi”." - dichiarano i due registi - "".Protagonisti sono i tredicenni Julia Jedlikowska (Luna), polacca palermitana, e Gaetano Fernandez (Giuseppe) del quartiere Zisa di Palermo, entrambi per la prima volta sul grande schermo, incontrati dopo un lungo casting durato nove mesi in Sicilia. Al loro esordio anche gli altri quattro ragazzi coprotagonisti: Corinne Musallari, Lorenzo Curcio, Andrea Falzone, Federico Finocchiaro. Al loro fianco gli attori Sabine Timoteo, Vincenzo Amato, Filippo Luna e Nino Prester.La fotografia è firmata da Luca Bigazzi, il montaggio è di Cristiano Travaglioli, le musiche originali di Soap&Skin e Anton Spielmann, la scenografia di Marco Dentici, i costumi di Antonella Cannarozzi, il suono in presa diretta di Guillaume Sciamà.