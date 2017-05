I vincitori del XXI Valsusa Filmfest

18/05/2017, 17:27

A cura di Giorgio PesandoGiuria composta da Giuria: Riccardo Cacciatori, Enrico Cacciatori e Dario Rubella"Partenze" di Fabrizio LecceMotivazioni: Per l'ottimo rapporto tra immagini e musica che lo rendono il videoclip ideale."Melissa" di Claudio MetalloMotivazioni: Per aver riportato alla memoria i tragici fatti accaduti a Fragalą nel 1949a cura del gruppo di lavoro ANPI Condove/Caprie"Abu-Salim il prezzo della libertą" di Martino Antonio.Motivazioni: Un documentario commovente che racconta del carcere libico in cui un tempo venivano rinchiusi gli oppositori politici del dittatore Gheddafi e in cui oggi, senza cambiamento dei brutali metodi, sono detenuti i migranti che, in fuga da guerra, fame e miseria, transitano dalla Libia per raggiungere le nostre coste in cerca di una nuova vita.Una preziosa testimonianza che ci permette di vedere da vicino una realtą sconosciuta, attraverso il racconto gentile dei padri narratori, detenuti e testimoni degli abomini perpetrati nel carcere, rivolto ai figli, ai quali viene trasmesso un indelebile messaggio di libertą e di pace.A cura Daniele CroceGiuria composta da Paolo Bianchini, Giovanni Maria Corazza e Maurizio Pisu"Revolver" di Alessandro CirchirilloMotivazioni: Per la cura delle riprese, della recitazione e per l'ottima lavorazione del sonoro"Pensieri d'Amore" di Matteo Montaperto e Riccardo GiacominiMotivazioni: Per essere riusciti a creare una commedia rispettando egregiamente tutti i criteri tecnico recitativi del genere"Stanza 8" di Mattia RiccioMotivazini: Per essere riusciti ad affrontare temi importanti, quali la donazione degli organi e il razzismo, ottimizzandoli in un breve e ottimo prodottoA cura di Luigi Cantore.Giuria composta da Alda Lambert, Sergio Favro, Lidia Morino, Olga Perottino e Annalisa Torre"Assetto di Volo" di Giulio VenierMotivazioni: Per l'argomento trattato ha emozionato dimostrando che non bisogna mai smettere di sognare e che i sogni possono diventare una realtą"L'isola a pedali" di Erich TornaghiMotivazioni: Con pochi mezzi tecnologici a disposizione abbiamo vissuto l'emozione dei panorami favolosi dell'Islanda. Il motto "pedala pedala" funziona sempre."Miss Charlotte" di Angelo ChionnaMotivazioni: Un pezzo di storia riportato alla memoria con una dedica specifica a Margherita"Manina, il re dei boschi" del Gruppo Progetto Cinema dell'Istituto G. Galilei di AviglianaMotivazioni: Per l'impegno e la cura dei contenuti e della tecnica audiovisiva dimostrata dagli studenti di questo progettoIstituto Ferrante Aporti di TorinoIl gruppo formato dagli allievi e docenti del laboratorio multimediale dell'IPM Ferrante Aporti, gestito da Forcoop Agenzia Formativa, ha votato come migliro videoclip:"Suddendly – The bed seeds" di Simone Tizzi, Simone Di Franco, Davide Mazzucco, Fabio StangataCasa di reclusione di Bollate (MI)I detenuti del gruppo di visione hanno votato come miglior cortometraggio"Pensieri d'amore" di Matteo Montaperto e Riccardo GiacominiCasa Circondariale di Poggioreale (NA)I detenuti del gruppo di visione hanno votato come miglior cortometraggio"Stanza 8" di Mattia RiccioCasa Circondariale di Fossano (CN)I detenuti del gruppo di visione hanno votato come miglior cortometraggio"Del prossimo orizzonte" di m Mannoni