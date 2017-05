DIVERSAMENTE FAMILY - Al via le riprese del film di Nuzzo e Di Biase

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase



18/05/2017, 17:04

Prenderanno il via lunedì 22 maggio 2017 le riprese del primo film diche li vede registi e protagonisti.I due comici, consacrati al grande pubblico grazie alle numerose partecipazioni nei programmi televisivi di maggior successo, dirigeranno se stessi nella loro commedia d’esordio, intitolata "" (titolo provvisorio).E’ la storia di un aspirante suicida, di un’ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di Asperger e di una giovane atleta salentina. Bastonati dalla vita, e stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni e a uscire dalle proprie solitudini. Fino a diventare una singolare, sgangherata ma invidiabile famiglia!Protagonisti insieme a loroIl film prodotto daper Tramp Limited, si girerà per 5 settimane tra Roma e Tricase (Lecce).Sarà nelle sale a novembre, distribuito da Medusa.