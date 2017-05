CANNES 70 - Jacopo Chessa, Paolo Manera ed Enrico Vannucci presentano il Torino Short Film Market

18/05/2017, 16:43

Sarà presentata al Festival di Cannes, la prossima edizione del, che avrà luogo a Torino tra il 29 novembre e il 1° dicembre 2017.Tante le novità in cantiere, a partire dalle location e dai progetti che verranno lanciati, finalizzati sia alla produzione che alla vendita di cortometraggi. Ne parleranno il direttore del(TSFM), Jacopo Chessa, Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte, che fin da subito, ha creduto alla necessità di realizzare un meeting professionale dedicato al corto ed Enrico Vannucci, short film advisor del Festival di Venezia e responsabile, assieme a Massimiliano Nardulli, della programmazione delRealizzata nel novembre 2016 dal Centro Nazionale del Cortometraggio, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e il Torino Film Festival, la prima edizione delha avuto un ottimo riscontro: hanno partecipato, infatti, più di trecento accreditati Industry e sessanta ospiti internazionali che hanno battezzato, fin da subito, il TSFM come manifestazione di riferimento in Italia per il comparto del corto.L'appuntamento è per lunedì 22 maggio 2017 alle ore 15.00 all'Italian Pavilion all'Hotel Majestic, Salon Martha, di Cannes